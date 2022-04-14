Педагоги из Псковской области могут принять участие во Всероссийском форуме классных руководителей

Педагоги из Псковской области могут принять участие во II Всероссийском форуме классных руководителей. Как сообщили «Псковской правде» организаторы, в настоящее время продолжается прием заявок. Её может подать любой классный руководитель из России, который имеет опыт работы в школе. Принять участие в отборочном туре в этом году также смогут и кураторы групп среднего профессионального образования.

II Всероссийский форум классных руководителей пройдет в Москве в октябре 2022 года. Организаторы подчеркнули, что принимающая сторона оплатит проживание, проезд и питание очных участников мероприятия.

Из Псковской области на прошлый форум ездила учитель физической культуры, классный руководитель 5А класса МБОУ «Пыталовская средняя школа» Вера Фёдорова. По ее словам, подобное мероприятие является отличным местом для знакомства с профессионалами со всех уголков России с последующим обменом опыта.

«В прошлом году мне посчастливилось стать участником такого мероприятия. С уверенностью могу сказать, что подобные встречи не оставят равнодушным ни одного педагога. Это бесценный обмен опытом, возможность повысить свой статус и шанс стать участником профессионального сообщества», – отметила Вера Фёдорова.

Учитель Пыталовской школы порекомендовала всем педагогам из Псковской области «не проходить мимо» и зарегистрироваться. Кроме того, Вера Фёдорова также поделилась, что уже подала заявку на участие в предстоящем форуме.

Для того, чтобы принять участие во II Всероссийском форуме классных руководителей, необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету в специальном мини-приложении в «ВКонтакте», которое разработали организаторы. Педагогам, которые подадут заявку, предстоит пройти отбор из трех этапов: онлайн-решение задач по тематике классного руководства, онлайн-тестирование по основам педагогики и предоставление видеовизитки с указанием мотивации своего участия в форуме.

В рамках форума участников ждут насыщенные дискуссионные, образовательные и культурные программы. Экспертами и спикерами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях. Они поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

I Всероссийский форум классных руководителей, который прошел в прошлом году, собрал одну тысячу участников из 85 регионов России.