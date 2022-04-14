Скончался известный псковский богослов и краевед Андрей Таскаев

Известный псковский богослов, краевед, автор путеводителей по Псковской области Андрей Таскаев скончался на 49 году жизни. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на его жену Юлию Таскаеву.

Псковский краевед ушел из жизни утром 14 апреля в результате болезни.

Андрей Таскаев родился 11 июня 1973 года в Пскове. С 1994 по 1997 год проходил обучение в Псковском духовном училище. В 2007 году он окончил Московскую духовную академию и семинарию, а уже в 2013-ом – Российскую Международную Академию туризма в Пскове по направлению «Менеджмент туризма и гостеприимства».

В 1999 году Андрей Таскаев возглавил исторический отдел Псковского Свято-Троицкого Собора, с 2003 года стал руководителем Паломнического отдела Псковской епархии, являлся настоятелем сразу трёх псковских храмов.

В 2009 году Андрей Таскаев решил жениться и после этого стал «священником за штатом». В течение многих лет был одним из организаторов исторического фестиваля «Хельга» в Выбутах, а также проводил экскурсии.

Интервью Андрея Таскаева, которое он дал в эфире радиостанции «Пионер FM», можно прочитать здесь >>>