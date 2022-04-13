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Общество

Еще 286 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Пскове

13 апреля 2022 года, 19:30

В Пскове еще 286 мест оборудуют контейнерами для раздельного сбора мусора. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в своем Телеграм-канале.

Еще 286 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Пскове

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина

Желтые баки, которые поступили на баланс областного центра, Псковская область закупила на федеральные средства и распределила их по муниципалитетам региона.

«Коммунальные службы уже развозят новые контейнеры по адресам. В первую очередь емкости для мусора будут установлены в местах, где имеется контейнерная площадка и отсутствует сетка «Мехуборки»», – сообщил Борис Елкин.

Еще 286 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Пскове

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина

Он уточнил, что закупленными урнами для сортировки бытовых отходов оборудуют 286 мест в Пскове. В контейнеры можно будет складывать бумагу, пластик и стекло.

Глава городской администрации также призвал псковичей присоединиться к раздельному сбору мусора, внеся свой вклад в экологию Псковской области. «Сортировка поможет значительно снизить объем твердых бытовых отходов, отправляющихся на полигон. А переработка вторсырья даст жизнь новым товарам», – подчеркнул Борис Елкин.

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