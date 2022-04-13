Еще 286 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Пскове

В Пскове еще 286 мест оборудуют контейнерами для раздельного сбора мусора. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в своем Телеграм-канале.

Желтые баки, которые поступили на баланс областного центра, Псковская область закупила на федеральные средства и распределила их по муниципалитетам региона.

«Коммунальные службы уже развозят новые контейнеры по адресам. В первую очередь емкости для мусора будут установлены в местах, где имеется контейнерная площадка и отсутствует сетка «Мехуборки»», – сообщил Борис Елкин.