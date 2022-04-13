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Общество

На участке улицы Никольской в Пскове увеличили объем ямочного ремонта

13 апреля 2022 года, 15:28

Объем ямочного ремонта увеличили на участке улицы Никольской в Пскове. Такое решение принял глава городской администрации Борис Елкин с целью максимального устранения аварийной ямочности на дороге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

На участке улицы Никольской в Пскове увеличили объем ямочного ремонта

Работы на улице Никольской в Пскове стартовали 13 апреля в рамках контракта с целью восстановления изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Ремонт на данном объекте ведется методом нарезания «карт», когда подрядчик, срезая старое покрытие, укладывает новый асфальт.

В администрации Пскова сообщили, что в связи с увеличением ремонтируемого участка дорожного полотна изменилось и время проведения работ. Так, проезд автотранспорта по улице Никольской на участке от улицы Кузбасской Дивизии и до выезд выезда с парковки ТРК «Акваполис» будет закрыт не до 15.00, как планировалось ранее, а до 18.00.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», – подчеркнули в городской администрации.

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