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Транспорт / Инфраструктура

13 апреля движение на улице Никольской в Пскове закроют движение

12 апреля 2022 года, 13:55

13 апреля с 10:00 до 15:00 закроют движение от улицы Кузбасской Дивизии до выезда с территории ТРК «Акваполис» на улицу Никольскую в Пскове. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в своем Телеграм-канале. С завтрашнего дня в Пскове начнутся работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог.

13 апреля движение на улице Никольской в Пскове закроют движение
«Объект выбран неслучайно. Для строительства новой дороги в рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии необходимо закрыть съезд на улицу Владимирскую. И Никольская станет единственным въездом в густонаселенный микрорайон», – пояснил глава городской администрации.

За 13 апреля подрядчику необходимо устранить аварийную ямочность. Рабочие срежут старое покрытие, а после уложат новый асфальт. В дальнейшем такой ремонт проведут еще на нескольких объектах.

Контракт с подрядной организацией заключен на более 8 млн рублей. Средства выделили из городского и областного бюджетов. По словам главы городской администрации, все работы должны быть завершены до 1 июля.

«Приносим автомобилистам извинения за неудобства. Заранее выбирайте пути объезда и будьте внимательны на дорогах!», – сказал Борис Елкин.

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