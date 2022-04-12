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Общество

Орнитолог усомнился в эффективности действий УГХ в Детском парке Пскова

12 апреля 2022 года, 17:05

Орнитолог усомнился в эффективности действий УГХ в Детском парке Пскова. Ситуацию с обрезкой верхушек деревьев в парке, где начали вить гнезда грачи, «АиФ. Псков» прокомментировал орнитолог, директор экопарка «Зооград» Андрей Голощапов.

Он отметил, что вреда птицам такие действия точно не принесут. Буквально за пару дней они совьют новые гнезда. Однако нет никакой уверенности, что не сделают они это на том же самом месте.

В администрации Пскова сообщили, что в понедельник в парке проводилась санитарная образка деревьев, одной из целью которой было предотвращение возможности размножения птиц на территории парка. Ветки старались обрезать только на деревьях, стоящих рядом со скамейками и центральными дорожками, чтобы хоть немного защитить горожан от помета птиц.

Подробнее читайте в материале «Не в нашу пользу» на сайте «АиФ. Псков». 

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