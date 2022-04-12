К лету в Пскове высадят более 129 тысяч цветов

В рамках работ по цветочного оформлению объектов зеленого хозяйства на территории Пскова планируют высадить 129 тыс. 22 цветка, сообщается на сайте государственных закупок. Начальная стоимость контракта составляет 8 млн 317 тыс. 287, 82 рубля.

Подрядная организация в текущем году должна высадить 15 видов растений. Сред них петуния садовая (ампельная) в количестве 1 тыс. 884 штуки, петуния садовая (махровая) – 1 тыс. 768 штук, петунья садовая (кустовая) – 2 тыс. 250 штук, бегония вечноцветущая – 10 тыс. 695 штук, бегония клубневая – 13 тыс. 750 штук, георгина культурная – 5 тыс. 545 и фиалка трехцветная (анютины глазки) – 10 тыс. 810 штук.

Кроме того, в Пскове в мае-июне должны высадить 18 тыс. 840 бархатцев отклоненных (тагетес), 21 тыс. 510 бархатцев прямостоячих (тагетес), 18 тыс. 680 крестовников приморских (ценерария приморская), 3 тыс. 540 гацаний, 3 тыс. 550 целозий, 1 тыс. 650 цинний изящных, 3 тыс. 740 вербен гибридных и 10 тыс. 810 колеусов.

До 6 мая подрядчик высадит однолетнюю цветочную рассаду «Фиалка» на трёх псковских объектах. В частности, цветы посадят у памятного знака Шталаг-372 на четной стороне улицы Юбилейной между домами №22 и №36, в сквере у Дома Советов со стороны улицы Некрасова и в зеленой зоне Парка культуры и отдыха имени А. С. Пушкина по улице Кузнецкой от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса (четная сторона).

С 25 мая по 15 июня планируется высадка однолетней цветочной рассады на территории четырех воинских захоронений Пскова и в 28 городских местах, среди которых Сквер у Дома Советов, Кутузовский сад, Парк Культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, Детский парк, Ботанический сад и другие. Подрядная организация высадит цветы в вазоны, вазонные комплексы и кованные конструкции.

Кроме того, к 20 июля подрядчик также выполнит работы по высадке рассады для оформления цветочного панно, которое будет установлено в Детском парке на пересечении улицы Некрасова и Октябрьского проспекта на время празднования «Дня освобождения Пскова».