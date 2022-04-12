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Общество

Съемки тревел-шоу «Шесть чувств» прошли в Псковской областной филармонии

12 апреля 2022 года, 12:51

11 апреля в Псковской областной филармонии прошли съемки тревел-шоу «Шесть чувств» телекомпании «Первый ТВЧ» канала «Телепутешествия», в котором рассказывается о регионах России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Съемки тревел-шоу «Шесть чувств» прошли в Псковской областной филармонии

Фото: ТКД Псковской области

Ведущие Мария Лобжанидзе и Дмиртрий Давыдов познакомились с аутентичным ансамблем русской музыки «Псков». Они послушали национальную музыку, поговорили с солистами ансамбля и узнали о его истории. Помимо этого, ведущих научили игре на гуслях звончатых.

«Просто потрясающе. Концентрация чувств и эмоций просто зашкаливает. Красивые артисты, музыка, будто из сказок Пушкина, ощущение волн, омывающих остров Буян. Море эмоций! Низкий вам поклон», – поделилась Мария Лобжанидзе.

Съемки тревел-шоу «Шесть чувств» прошли в Псковской областной филармонии

Фото: ТКД Псковской области

Съемочная команда также планирует посетить Пушкинские горы, Изборск, Мальскую долину, Полистовский заповедник, Великие Луки и другие уникальные места региона, чтобы зрители «Шести чувств» могли полностью погрузиться в эмоции путешествия по Псковской области, подчеркнули в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Шесть чувств» — это проект, в котором ведущие раскрывают чувства и эмоции региона через зрение, слух, обоняние, осязание и вкус.

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