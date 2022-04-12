Стартовал прием заявок на участие в премии «Сделано в России»

Начался сбор заявок на участие в в 11-й Ежегодной премии «Сделано в России», сообщается на сайте Snob.ru.

Цель мероприятия – поддержать российских предпринимателей, культурных, научных и общественных деятелей, которые продолжают воплощать свои идеи и приносить обществу пользу, несмотря на непростое время.

Организаторы изменили формат «Сделано в России», сделав его не только премией, но и масштабным редакционный проект.

«К 2022 году премия "Сделано в России" выросла до крупного редакционного проекта: параллельно со сбором заявок редакция в течение восьми месяцев будет знакомить читателей с проектами, которые делают богаче не только страну, но и каждого из нас. На сайте выйдут десятки репортажей, обзоров и других материалов», – поделилась издатель медиапроекта «Сноб» Марина Геворкян.

В 2022 году победителей выберут в 13-ти номинациях: «Кино, сериалы, анимация», «Мода и дизайн», «Общество», «Наука и технологии», «Городская среда», «Путешествия», «Театр», «Текст», «Эногастрономия», «IT-проекты», «Музыка», «Креативные пространства», «Большой бизнес».

Стать участником или предложить номинанта может любой желающий. Для этого необходимо заполнить форму на сайте журнала «Сноб» или опубликовать пост в социальных сетях с хештегом #ЯНОМИНИРУЮ.

11-я премия «Сделано в России» является финальной частью проекта. Конкурс состоит из трех этапов: с 6 апреля до 10–20 июня формирование лонг-листа, до 20–30 сентября отбор номинантов для шорт-листа и последующее голосование на сайте проекта «Сноб».