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Общество

Новосокольники отметили в Индексе качества городской среды по итогам прошлого года как благоустроенные

9 апреля 2022 года, 10:47

В Индексе качества городской среды, составленном Министерством строительства и ЖКХ РФ по итогам прошлого года, шесть городов Псковской области были отмечены как благоустроенные, в том числе и Новосокольники. Об этом в рамках еженедельного обращения к псковичам 9 апреля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Новосокольники отметили в Индексе качества городской среды по итогам прошлого года как благоустроенные

Фото из группы «Наш любимый город Новосокольники» в соцсети «ВКонтакте»

По его словам, Псковская область активно пользуется как грантами Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству, общий объем финансирования которого в стране за год вырос с 5 млрд до 10 млрд рублей, так и другими инструментами по благоустройству территорий.

«И наши результаты находят отражение в федеральных рейтингах. По итогам прошлого года в Индексе качества городской среды, который составляет Минстрой, шесть наших городов были отмечены как благоустроенные», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Новосокольники отметили в Индексе качества городской среды по итогам прошлого года как благоустроенные

Фото: скрин сайта Индекс качества городской среды

Он также сообщил, что в Индексе качества городской среды за 2020 год среди отмеченных городов Псковской области были Псков, Гдов, Великие Луки, Остров и Невель. По итогам прошлого года к данному списку добавились и Новосокольники.

«Рассчитываю, что постепенно там появятся все наши районные центры. Одним из первых кандидатов, безусловно, будут Печоры. У нас большие планы по их развитию», – подытожил губернатор Псковской области.

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