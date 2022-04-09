Новосокольники отметили в Индексе качества городской среды по итогам прошлого года как благоустроенные

В Индексе качества городской среды, составленном Министерством строительства и ЖКХ РФ по итогам прошлого года, шесть городов Псковской области были отмечены как благоустроенные, в том числе и Новосокольники. Об этом в рамках еженедельного обращения к псковичам 9 апреля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, Псковская область активно пользуется как грантами Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству, общий объем финансирования которого в стране за год вырос с 5 млрд до 10 млрд рублей, так и другими инструментами по благоустройству территорий.

«И наши результаты находят отражение в федеральных рейтингах. По итогам прошлого года в Индексе качества городской среды, который составляет Минстрой, шесть наших городов были отмечены как благоустроенные», – подчеркнул Михаил Ведерников.