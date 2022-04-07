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Общество

В Пскове открылся модельный учебный центр «Электрориум»

7 апреля 2022 года, 13:45

Модельный учебный центр «Электрориум» открылся в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В Пскове открылся модельный учебный центр «Электрориум»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Открывшийся на базе региональной Избирательной комисии в Пскове модельный центр станет площадкой, на которой будет проходить обучение специалистов в области электоральных коммуникаций и избирательного права. В нём же будут проходить мероприятия, направленные на повышение правовой культуры будущих избирателей.

С условиями модельного центра, которые созданы для обучения и работы, ознакомились губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

По словам председателя молодежной избирательной комиссии Бориса Соколова, идея организации обучающего пространства «Электрориум» принадлежит именно молодежи, которые и провели основные ремонтные работы. Он также отметил, что в апреле в рамках декады молодого избирателя во всех районах Псковской области ведется работы по повышению электоральной и правовой культуры будущих избирателей.

В Пскове открылся модельный учебный центр «Электрориум»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Этот учебный центр станет местом, где мы все сможем встречаться, учиться, решать текущие задачи», – подчеркнул Борис Соколов. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов добавил, что в «Электрориуме» также будут повышать квалификацию председатели ТИКов и УИКов и члены облизбиркома, которые должны обладать в современных условиях широким набором компетенций.

Михаил Ведерников, в свою очередь, подчеркнул, что молодежная избирательная комиссия является хорошим кадровым резервом на будущее. Игорь Сопов отметил, что вопрос насыщения территориальных и участковых избирательный комиссий молодыми специалистами в настоящее время очень актуален. В пример он привел статистические данные, согласно которым только десятая часть комиссий – молодые люди до 35 лет.

«Молодежи хоть мало, но они такие креативные», – подчеркнул председатель Избирательной комиссии региона. Он также рассказал, что в настоящее время ведется активная работа со школьниками и студентами. Тех, кому еще нет 18 лет, приглашают волонтерами.

В Пскове открылся модельный учебный центр «Электрориум»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В рамках открытия модельного учебного центра «Электрориум» Михаил Ведерников ознакомился с новым проектом молодежной избирательной комиссии по организации помощи в голосовании для людей с инвалидностью. Так, тексты информационных буклетом можно будет слушать с помощью специализированного тифломаркера. Их на время декады молодых избирателей передали в специализированные библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Губернатор Псковской области поддержал инициативу и отметил, что данное оборудование должно находится на постоянной основе в библиотеках, тем самым позволяя гражданам знакомиться с предстоящими избирательными кампаниями. «Молодцы, ребята. Спасибо вам большое за активность, за ваши инициативы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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