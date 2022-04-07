В Пскове открылся модельный учебный центр «Электрориум»

Модельный учебный центр «Электрориум» открылся в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.



Открывшийся на базе региональной Избирательной комисии в Пскове модельный центр станет площадкой, на которой будет проходить обучение специалистов в области электоральных коммуникаций и избирательного права. В нём же будут проходить мероприятия, направленные на повышение правовой культуры будущих избирателей. С условиями модельного центра, которые созданы для обучения и работы, ознакомились губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. По словам председателя молодежной избирательной комиссии Бориса Соколова, идея организации обучающего пространства «Электрориум» принадлежит именно молодежи, которые и провели основные ремонтные работы. Он также отметил, что в апреле в рамках декады молодого избирателя во всех районах Псковской области ведется работы по повышению электоральной и правовой культуры будущих избирателей.



«Этот учебный центр станет местом, где мы все сможем встречаться, учиться, решать текущие задачи», – подчеркнул Борис Соколов. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов добавил, что в «Электрориуме» также будут повышать квалификацию председатели ТИКов и УИКов и члены облизбиркома, которые должны обладать в современных условиях широким набором компетенций. Михаил Ведерников, в свою очередь, подчеркнул, что молодежная избирательная комиссия является хорошим кадровым резервом на будущее. Игорь Сопов отметил, что вопрос насыщения территориальных и участковых избирательный комиссий молодыми специалистами в настоящее время очень актуален. В пример он привел статистические данные, согласно которым только десятая часть комиссий – молодые люди до 35 лет. «Молодежи хоть мало, но они такие креативные», – подчеркнул председатель Избирательной комиссии региона. Он также рассказал, что в настоящее время ведется активная работа со школьниками и студентами. Тех, кому еще нет 18 лет, приглашают волонтерами.