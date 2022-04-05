Слабовидящие и незрячие псковичи смогут проголосовать с помощью тифломаркеров

Тифломаркеры, помогающие облегчить процесс голосования для слабовидящих и незрячих людей, появятся на трёх-четырёх избирательных площадках Псковской области. Об этом сообщил председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 5 апреля.

«Мы изучали опыт избирательно комиссии других регионов. В частности, мы выезжали в Ленинградскую область, где в прошлом году применяли тифломаркеры. К каждому тифломаркеру прилагается определённое количество меток, на которые можно записать голос. Сейчас у нас ребята из молодёжной избирательной комиссии как раз перезаписали наш буклет», — поделился спикер.

Игорь Сопов рассказал, что планируется закупить несколько таких устройств, которые передадут в специализированные библиотеки Пскова, Великих Лук и Острова, где избиратели смогут заранее ознакомиться с процедурой голосования.

11 сентября на избирательных участках Пскова и Великих Луках, в местах компактного проживания инвалидов, планируется появление тифломаркеров.

Председатель Избиркома рассказал о способе голосования с помощью этого прибора: сначала нужно отсканировать на буклете специальную метку, затем тифломаркер зачитает информацию, которую заложили в метку. После чего гражданин сможет на ощупь поставить галочку напротив выбранного кандидата.

Игорь Сопов подчеркнул, что, чтобы использовать тифломаркеры, будет принято специальное постановление Избирательной комиссии Псковской области. В комплексе с тифломаркером, рассказал спикер, идут наушники, которые будут либо дезинфицировать, либо предоставят для избирателей одноразовые накладки.