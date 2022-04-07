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Общество

Карантин по бешенству сняли в двух эпизоотических очагах в Великих Луках

7 апреля 2022 года, 08:33

В двух эпизоотических очагах в Великих Луках сняли карантин по бешенству. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Карантин по бешенству сняли в двух эпизоотических очагах в Великих Луках

Источник: pixabay

Так, карантин по бешенству был отменен в эпизоотическом очаге, который был зафиксирован в границах земельного участка на улице Льва Толстого и на территории муниципального образования.

Кроме того, карантин по бешенству сняли также на территории личного подворья на улице Кленовой и на территории самого муниципального образования.

В Телеграм-канале Псковской области также напомнили, что в настоящее время в Пскове введен карантин по бешенству на территории эпизоотического очага – дома №10 по улице Байкова и на прилегающей территории. В связи с чем специалисты государственной ветеринарной службы совместно с псковскими управляющими компаниями организуют выездные вакцинации домашних животных.

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