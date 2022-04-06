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Общество / Образование

Псковичка победила в Олимпиаде «Современный менеджер» высшей школы менеджмента СПбГУ

6 апреля 2022 года, 17:40

Ученица 11-го класса Псковского Педагогического Комплекса Юлия Пинчук стала победительницей Олимпиады «Современный менеджер» Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ВШМ СПбГУ.

Заявки на участие подали 1 тыс. 423 учащихся 10 и 11 классов из 29 городов России. Из них успешно прошли финальный этап 52 человека. Юлия Пинчук и еще три победителя получат пять дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в Бизнес-школу, еще девяти прибавят по три балла.

«Мы очень рады, что старшеклассники проявляют активность и проходят олимпиадные испытания. Для них это прекрасная возможность проверить свои силы, познакомиться с профессией менеджера и Бизнес-школой еще до поступления. А для нас это хороший способ заранее узнать потенциальных студентов, наладить с ними контакт и привлечь самых талантливых и активных — будущих лидеров современного бизнеса», – заявил директор дирекции программ бакалавриата ВШМ СПбГУ Виталий Мишучков.

Победительница поделилась, что участвовала в олимпиаде уже второй раз. Поступать в ВШМ СПбГУ Юлия Пинчук решила ещё в девятом классе.

«Планирую поступать в Бизнес-школу, хочу связать свою жизнь с работой в сфере человек-человек. Интересуюсь математикой и английским языком, общением с новыми людьми, а ВШМ СПбГУ идеально совмещает в себе всё; особенно нравится, что с третьего курса можно выбрать направление», – поделилась псковичка.

На первом этапе участникам необходимо было решать задачи по математики, которые были разработаны совместно с образовательным центром «Пять с плюсом», и логические задачи, подготовленные кафедрой организационного поведения и управления персоналом.

В финале необходимо было записать видео-ответы на вопросы, написать эссе на английском языке и решить управленческие задачи.

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