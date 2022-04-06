Надежда Рагозина презентовала клинические больницы Псковской области в университете Санкт-Петербурга

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина встретилась со студентами Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова и презентовала им клинические больницы Псковской области, которые могут предоставить необходимую базу для будущих медработников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета.

Результатом встречи стала договоренность об ответном визите петербургских студентов в Псков в мае 2022 года, во время которого будущим медикам покажут все возможности псковских клинических больниц.

Врач-хирург Псковской областной клинической больницы Кирилл Сачков, который является выпускником Первого Санкт-Петербургского медуниверситета, поделился своим опытом ординаторской практики. По его словам, в Пскове для практики было больше возможностей.

«За семь месяцев ординатуры в Петербурге мне давали только проводить осмотры плановых пациентов, иногда ассистировать на операциях вторым-третьим ассистентом. Здесь же мне разрешили быть основным ассистентом сразу, а через 2-3 недели дали возможность оперировать под контролем опытных хирургов. Меня поставили врачом-ординатором в приемное отделение, а это прекрасная возможность для развития клинического мышления: поступает пациент с жалобами – ты сам оцениваешь его состояние, ставишь диагноз, назначаешь лечение», – поделился Кирилл Сачков с сотрудниками профильного комитета.

В Псковской области клиническую базу имеют четыре медучреждения: взрослая и детская областные больницы, областная инфекционная больница и перинатальный центр.