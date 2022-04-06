Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / ЖКХ

Более 200 аварийных многоквартирных домов расселят в Псковской области к сентябрю 2025 года

6 апреля 2022 года, 08:33

К сентябрю 2025 года в Псковской области планируют расселить 200 аварийных многоквартирных домов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 200 аварийных многоквартирных домов расселят в Псковской области к сентябрю 2025 года

Фото: Александр Сидоренко

Вопросы по реализации проектов Фонда содействия реформированию ЖКХ были рассмотрены на заседании Координационного штаба по повышению устойчивости развития экономики субъектов Северо-Западного федерального округа под председательством полномочного представителя президента РФ Александра Гуцана.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в этот раз на заседании штаба шла речь о реализации в субъектах программы расселения из аварийного жилья.

Так, губернатор Псковской области сообщил, что к сентябрю 2025 года в регионе планируют расселить свыше 200 многоквартирных домов. Помимо этого, 2,7 тыс. человек попадут под программу улучшения жилищных условий.

Кроме того, по словам главы региона, на заседании штаба участники также обсудили обстановку на предприятиях строительной отрасли и ситуацию на рынке труда.

«В настоящий момент в Псковской области ситуация стабильная. По данным статистики, безработица даже ниже, чем на начало года. Тем не менее, все риски мы понимаем, и готовимся к любому развитию событий», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Очистка канализационного коллектора производится на Снятной в Пскове
В Пскове уточнили перечень избирательных участков
В текущем году в детских лагерях Псковской области продолжат действовать антиковидные ограничения
Зоозащитники надеются, что власти районов Псковской области займутся строительством приютов
Более 100 случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области 5 апреля
Более 15 тысяч псковичей хотят отправить своих детей в летние лагеря
Объём средств на отлов и содержание животных в Псковской области увеличен более чем в два раза
222 малыша появились на свет в Псковском перинатальном центре в марте
Новый ветеринарный модуль построят в великолукском зооприюте на средства гранта

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковский хлебокомбинат: традиции качества и отменный вкус

Экономика
29 марта 11:56

Псковский хлебокомбинат: традиции качества и отменный вкус
Культура пива

Экономика
1 апреля 15:01

Культура пива

Димитрий Плященко: Сегодня начинать пивоваренный бизнес с нуля - вообще утопия
Цены на автопилоте

Экономика
24 марта 12:11

Цены на автопилоте

Стоит ли опасаться дефицита автозапчастей?