Более 200 аварийных многоквартирных домов расселят в Псковской области к сентябрю 2025 года

К сентябрю 2025 года в Псковской области планируют расселить 200 аварийных многоквартирных домов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Вопросы по реализации проектов Фонда содействия реформированию ЖКХ были рассмотрены на заседании Координационного штаба по повышению устойчивости развития экономики субъектов Северо-Западного федерального округа под председательством полномочного представителя президента РФ Александра Гуцана.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в этот раз на заседании штаба шла речь о реализации в субъектах программы расселения из аварийного жилья.

Так, губернатор Псковской области сообщил, что к сентябрю 2025 года в регионе планируют расселить свыше 200 многоквартирных домов. Помимо этого, 2,7 тыс. человек попадут под программу улучшения жилищных условий.

Кроме того, по словам главы региона, на заседании штаба участники также обсудили обстановку на предприятиях строительной отрасли и ситуацию на рынке труда.

«В настоящий момент в Псковской области ситуация стабильная. По данным статистики, безработица даже ниже, чем на начало года. Тем не менее, все риски мы понимаем, и готовимся к любому развитию событий», – подчеркнул Михаил Ведерников.