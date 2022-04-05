Сергей Савин покинул пост управляющего псковским отделением Центробанка

Сергей Савин покинул пост управляющего Отделением Банка России по Псковской области в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу отделения.

В Банке России Сергей Савин проработал более 30 лет. Территориальным отделением он руководил с 1992 года. Сергей Савин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет степень кандидата экономических наук.

«Благодаря разносторонним знаниям, практическому опыту и умению решать сложные задачи Сергей Николаевич стал образцом профессионализма и ответственности для коллектива отделения», – отметила начальник Северо-Западного ГУ Банка России Ирина Петрова и поблагодарила Сергея Савина за верность своему делу и многолетний труд.

Ранее экс-управляющего Отделением Банка России по Псковской области Сергея Савина предложили наградить почетной грамотой Псковского областного Собрания.