Сильный шквалистый ветер и снег с дождем несет в Псковскую область циклон «Мирелла». Об этом «Россети Северо-Запад» сообщают в своем Телеграм-канале.

Филиал «Россети Северо-Запад» в настоящее время работает в Псковской области в режиме повышенной готовности. К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 149 единиц техники и 110 аварийных бригад.

Резервную подачу электроэнергии в социально значимые объекты региона в случае необходимости обеспечат 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт.

«Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера вторника», – сообщили в «Россети Северо-Запад».

Специалисты сетевой компании призывают псковичей строго соблюдать правила техники безопасности вблизи линий электропередач и энерготехнических установок. В частности, запрещается самостоятельно восстанавливать электроснабжение и приближаться ближе чем на восемь метров к оборванным проводам ЛЭП.

О замеченных повреждениях энергообъектов и об отключениях электроэнергии жителям региона необходимо сообщать по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети»: 8-800-220-0-220.