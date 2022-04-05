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Общество

Шквалистый ветер и снег с дождем несет в Псковскую область циклон «Мирелла»

5 апреля 2022 года, 08:35

Сильный шквалистый ветер и снег с дождем несет в Псковскую область циклон «Мирелла». Об этом «Россети Северо-Запад» сообщают в своем Телеграм-канале.

Шквалистый ветер и снег с дождем несет в Псковскую область циклон «Мирелла»

Фото: Телеграм-канал «Россети Северо-Запад»

Филиал «Россети Северо-Запад» в настоящее время работает в Псковской области в режиме повышенной готовности. К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 149 единиц техники и 110 аварийных бригад.

Резервную подачу электроэнергии в социально значимые объекты региона в случае необходимости обеспечат 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт.

«Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера вторника», – сообщили в «Россети Северо-Запад».

Специалисты сетевой компании призывают псковичей строго соблюдать правила техники безопасности вблизи линий электропередач и энерготехнических установок. В частности, запрещается самостоятельно восстанавливать электроснабжение и приближаться ближе чем на восемь метров к оборванным проводам ЛЭП.

О замеченных повреждениях энергообъектов и об отключениях электроэнергии жителям региона необходимо сообщать по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети»: 8-800-220-0-220.

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