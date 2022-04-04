В Великолукском районе отремонтируют больницу

В больнице в деревне Золотково Великолукского района в этом году сделают капитальный ремонт. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В региональном комитете по здравоохранению Псковской области сообщили, что работы пройдут в рамках реализации программы модернизации первичного звена.

После ремонта в здании появятся отделения геронтологии и сестринского ухода.

Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» рассчитана до 2025 года включительно и разработана, чтобы обеспечить доступность и высокое качество первичной медико-санитарной помощи гражданам.