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Общество

В Великолукском районе отремонтируют больницу

4 апреля 2022 года, 19:59

В больнице в деревне Золотково Великолукского района в этом году сделают капитальный ремонт. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В региональном комитете по здравоохранению Псковской области сообщили, что работы пройдут в рамках реализации программы модернизации первичного звена.

После ремонта в здании появятся отделения геронтологии и сестринского ухода.

Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» рассчитана до 2025 года включительно и разработана, чтобы обеспечить доступность и высокое качество первичной медико-санитарной помощи гражданам. 

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