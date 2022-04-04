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Общество / Образование

1 сентября в Великих Луках откроется новая школа

4 апреля 2022 года, 16:45

1 сентября в Великих Луках на улице Заслонова откроется новая школа, рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе рабочего визита в город 4 апреля. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

1 сентября в Великих Луках откроется новая школа

Вместе с и. о. заместителя главы администрации Юлией Ярышкиной и руководителем подрядной организации Александром Никитиным Вера Емельянова побывала в новой школе и оценила проводящиеся там работы.

Первый заместитель губернатора посмотрела учебные классы, спортзал для единоборств, тир, помещение для бассейна. В образовательное учреждение уже привезли мебель и технику, а также закупили все учебные материалы.

Вера Емельянова сообщила, что строительство объекта находится на завершающем этапе, в настоящий момент интенсивно ведутся отделочные работы — они выполнены на 85%.

1 сентября в Великих Луках откроется новая школа

Руководителем школы назначили Юлию Ярышкину. В учреждении идет подбор педагогических кадров, формируется ученический коллектив. Рабочие завозят оставшуюся мебель и оборудование.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня ни один элемент работы не был сорван. Мы проконтролировали наличие строительных материалов, того недостающего оборудования, которое сдерживало стройку и ее завершающий этап. Это прежде всего вентиляционное оборудование, водоподготовка — у нас не так много школ с собственным бассейном. Это будет один из современных спортивных водных центров, где смогут обучаться наши дети», – подчеркнула Вера Емельянова.

1 сентября в Великих Луках откроется новая школа

Продолжаются работы в актовом зале школы, для которого уже закуплена мебель. Вера Емельнова подчеркнула, что на прилегающей к школе территории появятся спортивные комплексы, а также малые архитектурные формы. По словам первого заместителя губернатора, подрядная организация начнет работы, когда позволит погода. К концу мая объект должен быть сдан.

Затем школе необходимо получить лицензию и протестировать помещения.

Вера Емельянова рассказала, что планируется сделать в школе детский лагерь в июле-августе.

«Учреждение по масштабу и новым инфраструктурным решениям самое современное в области, пока аналогов ему нет», – подчеркнула она.

Строительство школы происходит по национальному проекту «Образование».

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