1 сентября в Великих Луках откроется новая школа

1 сентября в Великих Луках на улице Заслонова откроется новая школа, рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе рабочего визита в город 4 апреля. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Вместе с и. о. заместителя главы администрации Юлией Ярышкиной и руководителем подрядной организации Александром Никитиным Вера Емельянова побывала в новой школе и оценила проводящиеся там работы.

Первый заместитель губернатора посмотрела учебные классы, спортзал для единоборств, тир, помещение для бассейна. В образовательное учреждение уже привезли мебель и технику, а также закупили все учебные материалы.

Вера Емельянова сообщила, что строительство объекта находится на завершающем этапе, в настоящий момент интенсивно ведутся отделочные работы — они выполнены на 85%.

