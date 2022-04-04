1 сентября в Великих Луках откроется новая школа

1 сентября в Великих Луках на улице Заслонова откроется новая школа, рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе рабочего визита в город 4 апреля. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
1 сентября в Великих Луках на улице Заслонова откроется новая школа, рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе рабочего визита в город 4 апреля. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Вместе с и. о. заместителя главы администрации Юлией Ярышкиной и руководителем подрядной организации Александром Никитиным Вера Емельянова побывала в новой школе и оценила проводящиеся там работы.
Первый заместитель губернатора посмотрела учебные классы, спортзал для единоборств, тир, помещение для бассейна. В образовательное учреждение уже привезли мебель и технику, а также закупили все учебные материалы.
Вера Емельянова сообщила, что строительство объекта находится на завершающем этапе, в настоящий момент интенсивно ведутся отделочные работы — они выполнены на 85%.
Руководителем школы назначили Юлию Ярышкину. В учреждении идет подбор педагогических кадров, формируется ученический коллектив. Рабочие завозят оставшуюся мебель и оборудование.
«Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня ни один элемент работы не был сорван. Мы проконтролировали наличие строительных материалов, того недостающего оборудования, которое сдерживало стройку и ее завершающий этап. Это прежде всего вентиляционное оборудование, водоподготовка — у нас не так много школ с собственным бассейном. Это будет один из современных спортивных водных центров, где смогут обучаться наши дети», – подчеркнула Вера Емельянова.
Продолжаются работы в актовом зале школы, для которого уже закуплена мебель. Вера Емельнова подчеркнула, что на прилегающей к школе территории появятся спортивные комплексы, а также малые архитектурные формы. По словам первого заместителя губернатора, подрядная организация начнет работы, когда позволит погода. К концу мая объект должен быть сдан.
Затем школе необходимо получить лицензию и протестировать помещения.
Вера Емельянова рассказала, что планируется сделать в школе детский лагерь в июле-августе.
«Учреждение по масштабу и новым инфраструктурным решениям самое современное в области, пока аналогов ему нет», – подчеркнула она.
Строительство школы происходит по национальному проекту «Образование».