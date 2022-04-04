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Общество

Псковское отделение Союза женщин России присоединилось к акции «Солдатская посылка»

4 апреля 2022 года, 15:36

Псковское региональное отделение Союза женщин России присоединилось к всероссийской акции «Солдатская посылка». Об этом «Псковской правде» сообщила сенатор РФ от Псковской области, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова.

Для российских солдат, находящихся на Украине, собрали более тонны подарков: печенье, сладости, санитарно-гигиенические средства, предметы первой необходимости.

Посылки поступали из Пскова, Гдовского, Стругокрасненского, Пыталовского, Красногородского, Локнянского, Усвятского и других районов.

Помимо этого, активное участие в акции приняли сотрудники Псковского УФНС, фабрики «Славянка», региональных отделений Почты России, Пенсионного Фонда, гостиницы «Октябрьская», завода «Авар», а также педагогический коллектив псковской школы №11.

Елена Бибикова отметила, она вместе с друзьями тоже подключилась к акции. Сенатор принесла посылки со чаем, кофе, сладостями, а также необходимыми для российских военнослужащих вещами.

Председатель Союза женщин России в Псковской области Наталья Никифорова рассказала, что акция стартовала 28 марта, и к настоящему моменту на Украину российским солдатам отправили уже более 200 посылок.

«Бесконечная благодарность людям, которые по зову души и сердца приносят подарки и письма поддержки нашим военным, огромное спасибо школьникам за трогательные открытки и рисунки», – высказалась Наталья Никифорова. Она также добавила, что сбор посылок продолжится до 7 апреля.

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