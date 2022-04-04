Псковские производители одежды пока не стали поднимать цены на свою продукцию

Псковские производители одежды пока не торопятся поднимать цены на свою продукцию, пишет газета «АиФ-Псков».

Так, директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова отметила, что пока произведённая на предприятии одежда продаётся по прежней стоимости, поскольку используются материалы, закупленные до подорожания. Она не исключила, что в дальнейшем рост цен произойдёт, но не значительной — не более, чем на 15%.

Компания «Спортлинк» из Великих Лук, которая выпускает верхнюю и спортивную одежду, подняла цены на новую коллекцию примерно на 20%, но при этом на многие модели вообще сделали серьёзные скидки.

В компании «Кампотекс» - производитель одежды торговых марок Alpecora и WoolHouse пока цены не поднимали, на ту продукцию, которая уже изготовлена и находится на складе. Подорожание коснётся новой коллекции, которую будут отшивать уже из материалов, закупленных по новой цене.

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