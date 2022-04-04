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Общество

Виталий Гогунский: Псков я очень люблю, он стал для меня духовной Меккой

4 апреля 2022 года, 10:03

«Псков я очень люблю, с Псковом меня связывает дружба с отдельно взятыми людьми. Псков стал для меня духовной Меккой», – заявил российский актер, певец и композитор Виталий Гогунский в эфире нового выпуска «Псковского телеграма Online» 4 апреля.

Виталий Гогунский: Псков я очень люблю, он стал для меня духовной Меккой

Фото: ПАИ

Актер подчеркнул, что с огромной любовью относится к псковичам и к самому городу, и уточнил, что Псков очень сильно похож на Пекин. «В Пскове очень чисто, чистые улицы, с 8 утра уже движение, активность как в Пекине. Так что я бы сравнил Псков с Пекином, так как в этом городе тоже высокое движение по утрам», – отметил Виталий Гогунский.

Кроме того, по его словам, летом он также планирует посетить Дни пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Псковской области. «Пушкин – наше всё, он великий драматург, гений, поэт», – подчеркнул Виталий Гогунский.

4 апреля в 18.00 в Пскове в сквере 60-летия Октября, который расположен на пересечении Рижского проспекта, улиц Конной и Горького, пройдет патриотическая акция в поддержку Вооруженных Сил России, которые выполняют специальную военную операцию на территории Украины. Специальными гостями на концерте станут музыкант-балалаечник Евгений Серебряный и российский актер, композитор, певец Виталий Гогунский.

Кроме того, в медиацентре ПАИ 4 апреля состоится творческая встреча с российским актером, певцом и композитором Виталием Гогунским.

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