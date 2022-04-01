4 апреля в Пскове пройдет концерт в поддержку Вооруженных Сил России

4 апреля в Пскове пройдет патриотическая акция в поддержку Вооруженных Сил России, которые выполняют специальную военную операцию на Украине. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Патриотическая акция пройдет в сквере 60-летия Октября, который находится в Пскове на пересечении Рижского проспекта, улиц Конной и Максима Горького. Начало концерта состоится в 18.00.

В рамках акции в поддержку Вооруженных Сил России с музыкальными композициями выступят творческие коллективы Псковской области, а от представителей общественных организаций, молодежи и ветеранского сообщества прозвучат слова поддержки.

Специальными гостями концерта станут музыкант-балалаечник Евгений Серебряный и российских актер, певец и композитор Виталий Гогунский. На мероприятии они исполнят свои авторские песни.

Организатором патриотической акции выступает региональное отделение Российского союза молодежи.