Пять общественных туалетов откроют 1 мая в Пскове

1 мая в Пскове откроются пять общественных туалетов. Об этом заявил глава городской администрации Борис Елкин в своем Телеграм-канале.

Так, санитарная комната появится на парковке рядом с Областным центром семьи по адресу площадь Ленина, 1. В Детском парке, сквере 60-летия Октября, в Ботаническому саду и в Парке строителей также откроются модульные туалеты.

Туалеты будут работать ежедневно с 9:00 до 23:00. Вначале посещение будет бесплатным. Позже, как сообщил Борис Елкин, будет проработан бесконтактный способ оплаты.

Обслуживанием объекта займется муниципальное учреждение «Специализированная служба». Телефоны организации для обратной связи разместят на кабинках.

«Очень рассчитываю на сознательность, культуру и бережное отношение псковичей к городскому имуществу. Помните, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!», – подчеркнул Борис Елкин.