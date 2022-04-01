При пивоварне под Псковом откроют хостел и бар

Хостел и бар откроют при пивоварне под Псковом. Об этом «Псковской правде» сообщил владелец бизнеса Димитрий Плященко.

Он отметил, что на площадке в Неелово помимо самого производства в скором времени появится еще и тапрум, фирменный бар при пивоварне. На втором этаже здания будет организован хостел для байкеров.

«В нем из общей зоны можно будет через большие окна смотреть на то, как варится пиво», – уточнил Димитрий Плященко.

По словам владельца пивоварни, когда на территории производства появится фирменный бар, на пивоварню будут организовываться экскурсии, в рамках которых каждый турист познакомится с производством пива, увидит, как рождается продукт, и «вкусно поужинает».

Подробнее о том, чем Димитрий Плященко планирует привлекать на пивоварню туристов и байкеров, и в какой стадии сейчас его девелоперские проекты в Пскове, читайте в нашем материале «Культура пива».