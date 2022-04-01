Дизайнерские люки в центре Пскова установят к лету

К лету текущего года в исторической части Пскова установят дизайнерские люки. Об этом 1 апреля на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявил глава городской администрации Борис Елкин.

Он отметил, что в настоящее время контракт уже заключен. На производство дизайнерских люков потребуется порядка двух месяцев. К лету, по словам главы администрации Пскова, люки уже будут установлены на городских улицах.

Ранее, в январе текущего года, Борис Елкин в своих соцсетях проводил голосование, в котором псковичи могли выбрать из предложенных вариантов три макета дизайнерских люка, которые будут размещены в исторической части города. Порядка тысячи горожан выбрали макеты «Снеток», «Лютый зверь», а также «А псковские люки самые красивые».

По словам главы городской администрации, все макеты люков, разработанные студией дизайна Михаила Гнедина, были одобрены экспертами, в число которых вошли сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Борис Елкин также подчеркнул, что для решения «вопроса вандалостойкости» дизайнерские люки разместят в местах, где есть массовое скопление людей и присутствуют видеокамеры.