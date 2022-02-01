Замена крышек люков в Пскове на дизайнерские начнется в апреле

Дизайнерские крышки люков в Пскове планируется установить в апреле 2022 года. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 февраля.

По его словам, идея заменить люки на тематические появилась еще до прихода Бориса Елкина на должность главы администрации.

Долгая работа над ними завершилась голосованием. В результате отобрали три люка. «Можно делать и 20 люков, но это будет дорогой проект. Надо понимать, что такая индивидуализация типа «поздравляю с днём рождения» или «спасибо за сына», это не имеет отношения к исторической части города», – пояснил глава администрации города и добавил, что один из вариантов не имеет исторической отсылки к городу, но выполнен в шуточной форме и понравился молодому поколению.

«Со снетком самый мой любимый вариант , я его и предложил. И дизайнер хорошо сделал», – поделился Борис Елкин.