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Культура

Замена крышек люков в Пскове на дизайнерские начнется в апреле

1 февраля 2022 года, 12:30

Дизайнерские крышки люков в Пскове планируется установить в апреле 2022 года. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 февраля.

Замена крышек люков в Пскове на дизайнерские начнется в апреле

По его словам, идея заменить люки на тематические появилась еще до прихода Бориса Елкина на должность главы администрации.

Долгая работа над ними завершилась голосованием. В результате отобрали три люка. «Можно делать и 20 люков, но это будет дорогой проект. Надо понимать, что такая индивидуализация типа «поздравляю с днём рождения» или «спасибо за сына», это не имеет отношения к исторической части города», – пояснил глава администрации города и добавил, что один из вариантов не имеет исторической отсылки к городу, но выполнен в шуточной форме и понравился молодому поколению.

«Со снетком самый мой любимый вариант , я его и предложил. И дизайнер хорошо сделал», – поделился Борис Елкин.

Замена крышек люков в Пскове на дизайнерские начнется в апреле

Третий вариант с псковской деньгой является историческим. По словам с Елкина, по данному люку советовались с Псково-Изборским музеем.

Замена крышек люков в Пскове на дизайнерские начнется в апреле

«Для центра города надо попробовать три варианта», – высказал свое мнение глава администрации города.

Он также добавил, что стоит «вопрос вандалостойкости», поэтому в первую очередь будут выбирать точки, где есть видеокамеры и массовые скопления людей. «Но, придётся, конечно, некоторое количество крышек прозапас покупать. Есть предложения по точкам, где в первую очередь реализуем. Осталось только заказать», – подытожил Борис Елкин.

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