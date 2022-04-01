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Общество / Образование

Студенты ПсковГУ смогут путешествовать по России по программе молодежного туризма

1 апреля 2022 года, 14:01

Псковский государственный университет вошёл в программу молодёжного и студенческого туризма. Ее старт запланирован на 1 июня. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Студенты ПсковГУ смогут путешествовать по России по программе молодежного туризма

Фото: Андрей Степанов

Правительство России сообщает, что по программе студенты вуза смогут путешествовать по стране, останавливаясь по доступным ценам в кампусах и общежитиях других высших учебных заведений. Данным предложением смогут воспользоваться не менее 10 тыс. учащихся.

Участниками программы стали 155 вузов из 98 городов России. У студентов есть возможность выбрать одно из трех направлений. Научно-популярный туризм предполагает поездку для написания научных работ, на стажировку или научные мероприятия.

Профориентационный туризм даст возможность познакомиться с интересными специальностями, сменить направление обучения или специализации, а также приобрести новые навыки. Культурно-познавательный и рекреационный туризм – направление, предполагающее путешествие для культурного и личностного развития.

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