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Экономика / ЖКХ

В Великих Луках из-за износа сетей водоснабжения произошло повреждение кольцевого водовода

30 марта 2022 года, 19:06

В Великих Луках кольцевой водовод повредился из-за износа сетей водоснабжения диаметром 400 мм. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на главу городской администрации Андрея Беляева.

Глава администрации Великих Лук подчеркнул, что специалисты уже произвели переподключение. Без воды жители города не останутся.

«Возможно снижение давления на верхних этажах. В течение 3-4 часов давление в водоводе должно прийти в норму», – отметил Андрей Беляев.

Основные работы по устранению утечки, по словам главы городской администрации, запланированы на утро 31 марта.

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