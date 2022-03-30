В Печорах ведется строительство двух канализационно-насосных станций

Строительство двух канализационно-насосных станций ведется в Печорах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Данный вопрос был рассмотрен на совещании по реализации проекта модернизации системы водоснабжения в Печорах в рамках туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Так, в Печорах в настоящее время ведется реконструкция центральной городской станции, а также строительство двух канализационно-насосных станций.

В региональной администрации сообщили, что из-за сложившейся экономической ситуации на данный момент есть ряд логистических сложностей с поставкой иностранного оборудования. Однако уже ведется подбор аналогового насосного оборудования, которое есть в наличии на складах у поставщиков.

Кроме того, подрядная организация также реконструирует и прокладывает инженерные сети. Выполняемая работа направлена на канализирование и очистку сточных вод в разных частях Печор.