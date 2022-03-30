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Экономика / ЖКХ

В Печорах ведется строительство двух канализационно-насосных станций

30 марта 2022 года, 19:03

Строительство двух канализационно-насосных станций ведется в Печорах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. 

Данный вопрос был рассмотрен на совещании по реализации проекта модернизации системы водоснабжения в Печорах в рамках туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. 

Так, в Печорах в настоящее время ведется реконструкция центральной городской  станции, а также строительство двух канализационно-насосных станций. 

В региональной администрации сообщили, что из-за сложившейся экономической ситуации на данный момент есть ряд логистических сложностей с поставкой иностранного оборудования. Однако уже ведется подбор аналогового насосного оборудования, которое есть в наличии на складах у поставщиков. 

Кроме того, подрядная организация также реконструирует и прокладывает инженерные сети. Выполняемая работа направлена на канализирование и очистку сточных вод в разных частях Печор.

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