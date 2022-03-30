Приятный подарок разыграют между гостями премии «Народное признание – 2021»

Между гостями церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» разыграют приятный подарок. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

В рамках премии «Народное признание – 2021» организаторы объявили фотоконкурс. Для того, что принять в нем участие, гостям торжественного мероприятия необходимо опубликовать на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» до 13.00 1 апреля снимок, сделанный на церемонии. Фотографию также необходимо сопроводить официальным хэштегом #премияПАИ.

Автор самого интересного снимка получит от организаторов приятный подарок.

Церемония награждение премии «Народное признание – 2021» состоится 31 марта в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Торжественное мероприятие начнется в 19.00.

Имена лауреатов будут определены в 12-и номинациях: «Призвание», «Сервис», «Наша марка», «Открытие», «Защита», «Рекорд», «Событие», «Бизнесмен года», «Экомышление», «Талант», «Инициатива» и «Поступок».

На соискание премии «Народное признание – 2021» поступила 131 заявка. Все они приняли участие в первом туре народного голосования, проходившего на сайте ПАИ. Далее в каждой из номинаций по итогам голосования были определены тройки финалистов, которые стали участниками второго тура. За финалистов премии свои голоса также отдали и члены жюри.

Победители Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» были определены путем сложения голосов жюри и голосов, которые финалисты получили во втором туре, проходившем на сайте Псковского агентства информации.