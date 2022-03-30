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Общество

Новый светофор заработал на перекрестке улиц Карла Маркса и Некрасова в Пскове

30 марта 2022 года, 15:47

В Пскове на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса заработал новый светофор. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в своем Телеграм-канале.

Новый светофор заработал на перекрестке улиц Карла Маркса и Некрасова в Пскове

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина

По его словам, светофор на данном участке автомобильной дороги установили для упорядочивания движения в условиях повышенной нагрузки, вызванной реконструкцией Троицкого (Советского) моста. «Мы учли пожелания псковичей, которые выбирали из нескольких вариантов организации движения на этом месте», – отметил Борис Елкин.

Глава администрации Пскова сообщил, что на перекрестке улиц Карла Маркса и Некрасова сохранятся три пешеходных перехода, при этом переход от банка к магазину перенесут на другую сторону, от дома №31/27 к церкви. «Это сделано для того, чтобы автомобили могли беспрепятственно поворачивать с Некрасова налево на Карла Маркса», – уточнил он.

Борис Елкин также отметил, что новый светофор на данном перекрестке в настоящее время настроен на работу в режиме 30/30. В частности, 30 секунд будет осуществляться движение со стороны улицы Некрасова и 30 секунд – по Карла Маркса.

«В течение недели будем анализировать дорожную ситуацию и корректировать работу объекта. Если организация движения будет признана оптимальной, светофор будет работать здесь на постоянной основе», – подчеркнул глава городской администрации.

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