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Общество

В Псковской области демонтируют таксофоны

30 марта 2022 года, 10:30

В Псковской области демонтируют таксофоны. Об этом сообщил и.о. начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов на своей странице в «ВКонтакте».

В Псковской области демонтируют таксофоны

Фото: pixabay

Таксофоны установили в 2008 году в рамках организации «Универсальной услуги связи».

«На тот момент это было более чем оправдано. Во многих населенных пунктах они были единственным средством экстренной связи», – рассказал Виталий Рахманов.

Он также добавил, что Псковская область занимает второе место по количеству установленных таксофонов – 7 тыс. 54.

В 2022 году в большинстве деревень есть устойчивая мобильная связь, поэтому, как отметил Виталий Рахманов, таксофоны потеряли свою актуальность.

«Однако на поддержание их в работоспособном состоянии ежегодно выделяются немалые бюджетные средства. Именно поэтому Минцифра, по поручению Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко, запустила проект по демонтажу таксофонов», – пояснил Виталий Рахманов.

Таксофоны уберут из населенных пунктов, где численность населения превышает 1000 человек; а также там, где суммарный телефонный трафик за 2021 год не превышает 36 минут (менее 3 минут в месяц).

Денежные средства, которые использовались для поддержания работоспособности данных таксофонов, перераспределят на увеличение количества устанавливаемых базовых станций в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0».

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