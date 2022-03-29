Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Пробный ЕГЭ по математике написали родители псковских школьников

29 марта 2022 года, 16:47

В Псковской области в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошел пробный ЕГЭ по математике, который написали родители школьников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Пробный ЕГЭ по математике написали родители псковских школьников

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В рамках акции родители выпускников школ Пскова попробовали себя в роли экзаменующихся, а также самостоятельно прошли всю процедуру написания ЕГЭ, испытав на себе все то напряжение и волнение, которые вскоре предстоит пережить их детям.

В Пскове на базе школы №24 в пробном государственном экзамене приняли участие около 20 родителей выпускников. Кроме того, в акции поучаствовали представители администрации Пскова и комитета по образованию Псковской области, а также другие официальные лица. В течение 30 минут родители выпускников и сотрудники органов власти решали задания сокращенного варианта единого государственного экзамена по математике базового уровня.

В администрации Псковской области подчеркнули, что участники акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошли через все этапы, которые соответствовали регламенту проведения экзамена: процедуру запуска в аудитории и рассадки, инструктаж по заполнению форм тест-листов, выдачу экзаменационных материалов, решение заданий, их проверку и контроль.

Как отметил заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Алексей Григорьев, семьи, которые прошли подобную процедуру, концентрируют свои силы на качественной подготовке к проверке знаний, а не на эмоциях. Кроме того, они в целом значительно спокойнее относятся непосредственно к самому экзамену.

«Это положительно отражается на итогах ЕГЭ. Погружение родителей в жизнь школьника всегда положительно сказывается как на процессе обучения, так и на атмосфере внутри семьи», – подчеркнул Алексей Григорьев.

После написания пробного экзамена участники всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» поделились впечатлениями в рамках круглого стола и обсудили особенности организации ЕГЭ в текущем году. Как сообщили в администрации Псковской области, акция проходит в регионах России в шестой раз.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове начали распиливать Троицкий мост
Порядка 800 жителей Псковской области отправятся в армию этой весной
156 человек оштрафовали за нарушение масочного режима в Псковской области за неделю
Семь общественных территорий вошли в голосование по выбору объектов для благоустройства в Пскове в 2023 году
Еще 150 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
В Псковской области впервые выберут лучший ТОС
17 млн рублей получит Псковская область на поддержку хлебопроизводства
Соглашение о взаимодействии подписали профсоюзы и Пушкиногорский район
Два представителя туристической сферы Псковской области стали Послами гостеприимства

Комментарии

Авторизация
No comments
Сон на ходу

Общество / Здоровье
28 марта 10:50

Сон на ходу

О чем говорит дневная сонливость

Жми на газ

Общество
25 марта 15:40

Жми на газ

В медиацентре ПАИ обсудили ход догазификации в Псковской области
Отдых с выгодой

Общество / Дети
23 марта 10:33

Отдых с выгодой

Псковские лагеря примут участие в программе кешбэка