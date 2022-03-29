Пробный ЕГЭ по математике написали родители псковских школьников

В Псковской области в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошел пробный ЕГЭ по математике, который написали родители школьников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В рамках акции родители выпускников школ Пскова попробовали себя в роли экзаменующихся, а также самостоятельно прошли всю процедуру написания ЕГЭ, испытав на себе все то напряжение и волнение, которые вскоре предстоит пережить их детям.

В Пскове на базе школы №24 в пробном государственном экзамене приняли участие около 20 родителей выпускников. Кроме того, в акции поучаствовали представители администрации Пскова и комитета по образованию Псковской области, а также другие официальные лица. В течение 30 минут родители выпускников и сотрудники органов власти решали задания сокращенного варианта единого государственного экзамена по математике базового уровня.

В администрации Псковской области подчеркнули, что участники акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошли через все этапы, которые соответствовали регламенту проведения экзамена: процедуру запуска в аудитории и рассадки, инструктаж по заполнению форм тест-листов, выдачу экзаменационных материалов, решение заданий, их проверку и контроль.

Как отметил заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Алексей Григорьев, семьи, которые прошли подобную процедуру, концентрируют свои силы на качественной подготовке к проверке знаний, а не на эмоциях. Кроме того, они в целом значительно спокойнее относятся непосредственно к самому экзамену.

«Это положительно отражается на итогах ЕГЭ. Погружение родителей в жизнь школьника всегда положительно сказывается как на процессе обучения, так и на атмосфере внутри семьи», – подчеркнул Алексей Григорьев.

После написания пробного экзамена участники всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» поделились впечатлениями в рамках круглого стола и обсудили особенности организации ЕГЭ в текущем году. Как сообщили в администрации Псковской области, акция проходит в регионах России в шестой раз.