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Общество

Поврежденные ветром дорожные знаки и светофоры восстанавливают в Пскове

28 марта 2022 года, 11:58

В Пскове восстанавливают повреждённые ветром дорожные знаки и светофоры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Поврежденные ветром дорожные знаки и светофоры восстанавливают в Пскове

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Подрядные организации по содержанию улично-дорожной сети разворачивают дорожные знаки и светофоры в нужное положение или навешивают обратно, если их снесло ветром.

Подрядчики работают в круглосуточном режиме. Для уборки снега применяется специализированная техника.

Так, «Псковавтодор» для уборки центрольной части Пскова ночью использовал четыре комбинированные дорожные машины, по два Bobcat, газели для бригад, минитрактора и бригады, а также один МТЗ и погрузчик. Днем подрядчик задействовал четыре комбинированные дорожные машины, по два Bobcat, МТЗ, минитрактора, газели для бригад, а также один автогрейдер и погрузчик.

Для уборки снега на Завеличье и Запсковье ООО «Сити Инвест Групп» ночью использовали по шесть комбинированных дорожных машин и МТЗ, а также две бригады по четыре человека. Днем подрядчик задействовал по шесть КДМ и МТЗ, два Bobcat, а также семь бригад по пять-шесть человек.

Ручные бригады расчищают посадочные площадки на автобусных остановках и узкие тротуары, на которых не может быть использована спецтехника.

Дорожные знаки и светофоры повредил сильный ветер, который пришел в Псковскую область на выходных вместе с циклоном.

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