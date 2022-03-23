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Досуг / Погода

Циклон принесет штормовой ветер в Псковскую область

23 марта 2022 года, 16:31

Со стороны Скандинавии на Псковскую область надвигается циклон, который принесет в регион штормовой ветер, порывы которого могут достигать более 25 метров в секунду. Об этом сообщает центр «Фобос».

Циклон принесет штормовой ветер в Псковскую область

Циклон сможет пробиться на Русскую равнину в выходные. В результате в некоторых регионах пойдет сильный снег – может выпасть более трети месячной нормы за сутки, а южнее линии Киров - Великий Новгород – дождь.

Так, 26 марта циклон принесет в Псковскую область дожди, а также снижение температур. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

«Область высокого давления, которая нас так радовала, исчезнет и на смену ей придут циклоны», – пояснила она. По словам Талы Нещадимовой, первую половину апреля в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Помимо этого, не будет сильного разброса дневных и ночных температур.

В ночное время в Псковской области прогнозируется от 0 до -5 градусов, в дневное - от 0 до +5 градусов.

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