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Общество / Образование

Дополнительные баллы для поступления смогут получить абитуриенты ПсковГУ за участие в конкурсе

28 марта 2022 года, 11:24

Псковский государственный университет принимает заявки на интеллектуальный конкурс «Университетский класс». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза. По результатам конкурса абитуриенту ПсковГУ могут дать дополнительные баллы при поступлении.

До 7 апреля 2022 года старшеклассники могут подать заявку на университетский конкурс по направлениям: «Правоведение (реферат)», «Биология. Путеводитель старшеклассника (реферат)», «Физика (тестирование)», «Основы биологической химии (реферат, защита проекта).

Тестирование по физике состоится 11 апреля в 16:00 в аудитории №411 главного корпуса ПсковГУ (площадь Ленина, 2). Рефераты будут приниматься с 24 по 30 апреля.

Подведение итогов пройдет в мае.

Заявку можно отправить по электронной почте: pskov_ypk@mail.ru

Справки по телефону: 8(8112)79-76-32, 8(921)117-50-32.

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