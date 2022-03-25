Жителей Псковской области просят сохранять спокойствие на фоне сообщений о ложных минированиях

Жителей Псковской области просят сохранять спокойствие на фоне массовых ложных сообщений о якобы минированных городских здания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

25 марта по Пскову прошла «волна» массовых сообщений о якобы минировании детских садов, школ и других организаций с массовым пребыванием людей. Сотрудниками полиции в настоящее время проводят комплекс технических и оперативно-розыскных мероприятий по проверке поступившей информации.

В региональной администрации подчеркнули, что каждое сообщение будет отработано согласно установленным порядкам. На данный момент проводится эвакуация людей и проверка зданий. Ни одна из поступивших информаций пока не подтвердилась.

«Правоохранительные органы просят граждан сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем», – сообщили в администрации Псковской области.

За распространение заведомо ложных сообщений о готовящихся поджогах, взрывах и иных действиях, которые создают опасность гибели людей или других общественно опасных последствий, грозит либо штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 мес), либо лишение свободы на срок до трёх лет, либо принудительные работы на срок от двух до трёх лет.

За указанное деяние, которое совершено в отношении объектов социальной инфраструктуры, возможны или штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 2-х лет), или лишение свободы сроком от трех до пяти лет. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти, повлечет лишение свободы на срок от шести до восьми лет или наложение штрафа в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей.