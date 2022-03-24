Родители псковских выпускников смогут сдать ЕГЭ 29 марта

29 марта в Псковской области начнется Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В назначенную дату родители псковских школьников смогут почувствовать себя на месте выпускников и пройти всю процедуру ЕГЭ. В этом году пробным экзаменом станет сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня.

Акция проходит шесть раз с марта по апрель во всех регионах России. Она создана для того, чтобы помочь одиннадцатиклассникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, а также чтобы лучше познакомить людей с процедурой экзамена.

Помимо родителей сдать ЕГЭ попробуют руководители комитета по образованию Псковской области, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, представители профсоюзных организаций, главы муниципалитетов, представители областной Общественной палаты, руководители муниципальных органов управления образованием.

Участники пройдут регистрацию на ЕГЭ, их рассадят в аудиториях. Они также узнают, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ. Помимо этого, участники познакомятся с тем, как проводится контроль за объективностью проведения ЕГЭ; какие применяются меры эпидемиологической безопасности и как печатают и сканируют контрольные измерительные материалы.

После пробного экзамена, который будет длится 30 минут, начнется получасовой круглый стол, где примут участие представители комитета по образованию Псковской области и другие участники акции «Особенности организации ЕГЭ в 2022 году».