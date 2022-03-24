Большая часть участников опроса «ПП» намерена ремонтировать автомобили «в гаражах» из-за повышения цен

Большая часть участников опроса, проведенного в официальной группе «Псковской правды» в соцсети «ВКонтакте», намерена ремонтировать автомобили «в гаражах» из-за повышения цен на автозапчасти и услуги автосервисов. Такой вариант ответа на вопрос «Как вы отреагируете на подорожание услуг автосервисов?» выбрали 44% участников.
Еще 40% проголосовали за вариант «Начну учиться чинить машину сам или буду обращаться к знакомым». 16% выбрали ответ «Продолжу пользоваться услугами официальных дилеров и брендовыми сервисами».
Фото Александра Сидоренко
Подробности — в статье «Цены на автопилоте», посвященной ситуации на рынке автозапчастей и услуг по ремонту машин в Пскове.