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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Большая часть участников опроса «ПП» намерена ремонтировать автомобили «в гаражах» из-за повышения цен

24 марта 2022 года, 12:13

Большая часть участников опроса, проведенного в официальной группе «Псковской правды» в соцсети «ВКонтакте», намерена ремонтировать автомобили «в гаражах» из-за повышения цен на автозапчасти и услуги автосервисов. Такой вариант ответа на вопрос «Как вы отреагируете на подорожание услуг автосервисов?» выбрали 44% участников.

Большая часть участников опроса «ПП» намерена ремонтировать автомобили «в гаражах» из-за повышения цен

Фото Александра Сидоренко
Еще 40% проголосовали за вариант «Начну учиться чинить машину сам или буду обращаться к знакомым». 16% выбрали ответ «Продолжу пользоваться услугами официальных дилеров и брендовыми сервисами».

Подробности — в статье «Цены на автопилоте», посвященной ситуации на рынке автозапчастей и услуг по ремонту машин в Пскове. 

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