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Общество

Гусеничный кран 180-тонник задействуют в разборке Троицкого моста в Пскове

24 марта 2022 года, 10:27

В Пскове ведется подготовка к разборке Троицкого (Советского) моста. На данный момент к работе уже готов гусеничный кран 180-тонник. В скором времени ожидается приезд специалистов по канатной алмазной резке, сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем Телеграм-канале.

Гусеничный кран 180-тонник задействуют в разборке Троицкого моста в Пскове

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

По его словам, на объекте в настоящее время разбирают бетонные слои мостового полотна. Строители ведут работы с помощью стенорезных машин, насквозь прорезающих слои бетона, толщина которых составляет порядка 35 см. Это позволяет подрядчику освобождать балки, чтобы в дальнейшем приступить к их демонтажу.

Как отметил глава администрации Пскова Борис Елкин, в ходе первого этапа подрядная организация разберет левую часть Троицкого (Советского) моста. Далее будет произведен перенос удерживающих рамочных конструкций на правую часть объекта для проведения аналогичных действий.

В работах по реконструкции дорожного объекта на данный момент задействованы 50 специалистов. Они работают в две смены. Кроме того, в ремонте Троицкого (Советского) моста задействованы манипуляторы, краны, погрузчики и экскаваторы.

Борис Елкин также напомнил, что реконструкция моста ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее стало известно, что Троицкий (Советский) мост в Пскове разделят на 30 многотонных блоков, а затем утилизируют.

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