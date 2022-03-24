Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

39 млн рублей направили на обеспечение антитеррористической безопасности псковских образовательных учреждений в 2021 году

24 марта 2022 года, 08:34

В прошедшем 2021 году на обеспечение антитеррористической безопасности учреждений образования в Псковской области направили 39 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

39 млн рублей направили на обеспечение антитеррористической безопасности псковских образовательных учреждений в 2021 году

Фото Андрея Степанова

Вопросы, которые связаны с мероприятиями по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных учреждений, были рассмотрены в рамках первого в этом году региональной антитеррористической комиссии под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В частности, работа по обеспечению безопасности на объектах сферы образования продолжится и в текущем году. На данный момент, как отметили в областной администрации, практически все образовательные учреждения имеют ограждения. Они также оснащены системой видеонаблюдения и охвачены системой наружного освещения.

При этом Михаил Ведерников в ходе заседания комиссии заявил, что в настоящее время в регионе необходимо усилить работу по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений образования. По его словам, на эти цели выделят дополнительное финансирование. Оно позволит закрыть наиболее острые направления в части установки специализированных инженерно-технических систем и ограждений.

Кроме того, члены антитеррористической комиссии сошлись во мнении, что в образовательных учреждениях Псковской области, в частности среднего и высшего звена, необходимо усилить работу социальных педагогов, медиаторов и педагогов-психологов. В том числе нужно обеспечить и грамотное повышение квалификации или переподготовку работников данных специальностей.

Михаил Ведерников в ходе заседания также поддержал ряд предложений, связанных с созданием онлайн-сервиса психологической помощи молодым людям, корректировкой социально-психологического тестирования и проведением исследований молодежной среды для трансформирования подходов к работе с ней.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Гусеничный кран 180-тонник задействуют в разборке Троицкого моста в Пскове
Металлодетекторы могут появиться в торговых центрах Псковской области
Мокрый снег с дождём ожидаются в Псковской области 24 марта
Покусал хозяйку и умер: на территории Пскова введен карантин по бешенству
4,5 километра Неелово — Кудина Гора — Печоры отремонтируют в 2022 году
До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 24 марта
Почти 12 млн яиц произвели в Псковской области
Циклон принесет штормовой ветер в Псковскую область
27 млн рублей разыграют среди ТОСов Псковской области в 2022 году

Комментарии

Авторизация
No comments
Отдых с выгодой

Общество / Дети
23 марта 10:33

Отдых с выгодой

Псковские лагеря примут участие в программе кешбэка
Бог любит троицу

Общество
22 марта 15:00

Бог любит троицу

250 лет назад Невель впервые вошел в состав Псковской губернии
Страус с невельской пропиской

Общество
23 марта 09:25

Страус с невельской пропиской

Откуда в районе экзотические птицы?