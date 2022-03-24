39 млн рублей направили на обеспечение антитеррористической безопасности псковских образовательных учреждений в 2021 году

В прошедшем 2021 году на обеспечение антитеррористической безопасности учреждений образования в Псковской области направили 39 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вопросы, которые связаны с мероприятиями по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных учреждений, были рассмотрены в рамках первого в этом году региональной антитеррористической комиссии под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В частности, работа по обеспечению безопасности на объектах сферы образования продолжится и в текущем году. На данный момент, как отметили в областной администрации, практически все образовательные учреждения имеют ограждения. Они также оснащены системой видеонаблюдения и охвачены системой наружного освещения.

При этом Михаил Ведерников в ходе заседания комиссии заявил, что в настоящее время в регионе необходимо усилить работу по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений образования. По его словам, на эти цели выделят дополнительное финансирование. Оно позволит закрыть наиболее острые направления в части установки специализированных инженерно-технических систем и ограждений.

Кроме того, члены антитеррористической комиссии сошлись во мнении, что в образовательных учреждениях Псковской области, в частности среднего и высшего звена, необходимо усилить работу социальных педагогов, медиаторов и педагогов-психологов. В том числе нужно обеспечить и грамотное повышение квалификации или переподготовку работников данных специальностей.

Михаил Ведерников в ходе заседания также поддержал ряд предложений, связанных с созданием онлайн-сервиса психологической помощи молодым людям, корректировкой социально-психологического тестирования и проведением исследований молодежной среды для трансформирования подходов к работе с ней.