Досрочный период ЕГЭ стартовал в Псковской области

21 марта с экзамена по литературе в Псковской области начался досрочный период ЕГЭ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первый день досрочного периода можно было сдать литературу, географию и химию. В 2019 году в досрочный период литературу сдавали пять человек, в 2022 году – один.

В региональном комитете по образованию предполагают, что уменьшение количества участников досрочного периода ЕГЭ связано с его отсутствием в 2020 и 2021 годах из-за особенностями проведения ГИА, которое было установлено Правительством РФ.

В Псковской области есть возможность сдать досрочно ЕГЭ по математике, русскому языку, английскому языку, обществознанию, истории и литературе.

Выпускники прошлых лет, которым можно сдавать ЕГЭ в досрочный период и в резервные дни основного периода, зарегистрировались на резервные дни. И.о. председателя комитета Андрей Ермаков отметил, что в этом году таких участников более 200.

Досрочный период ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 18 апреля. За это время в нем примут участие 15 выпускников прошлых лет. Еще семь человек будут сдавать экзамен по русскому языку 24 марта.