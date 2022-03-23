Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Досрочный период ЕГЭ стартовал в Псковской области

23 марта 2022 года, 14:53

21 марта с экзамена по литературе в Псковской области начался досрочный период ЕГЭ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первый день досрочного периода можно было сдать литературу, географию и химию. В 2019 году в досрочный период литературу сдавали пять человек, в 2022 году – один.

В региональном комитете по образованию предполагают, что уменьшение количества участников досрочного периода ЕГЭ связано с его отсутствием в 2020 и 2021 годах из-за особенностями проведения ГИА, которое было установлено Правительством РФ.

В Псковской области есть возможность сдать досрочно ЕГЭ по математике, русскому языку, английскому языку, обществознанию, истории и литературе.

Выпускники прошлых лет, которым можно сдавать ЕГЭ в досрочный период и в резервные дни основного периода, зарегистрировались на резервные дни. И.о. председателя комитета Андрей Ермаков отметил, что в этом году таких участников более 200.

Досрочный период ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 18 апреля. За это время в нем примут участие 15 выпускников прошлых лет. Еще семь человек будут сдавать экзамен по русскому языку 24 марта.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Покусал хозяйку и умер: на территории Пскова введен карантин по бешенству
4,5 километра Неелово — Кудина Гора — Печоры отремонтируют в 2022 году
До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 24 марта
Почти 12 млн яиц произвели в Псковской области
Циклон принесет штормовой ветер в Псковскую область
27 млн рублей разыграют среди ТОСов Псковской области в 2022 году
В Пскове закрылся кинотеатр «Победа»
Более 220 жителей Псковской области заразились коронавирусом за день
В Пскове планируют построить международный речной порт

Комментарии

Авторизация
No comments
Отдых с выгодой

Общество / Дети
23 марта 10:33

Отдых с выгодой

Псковские лагеря примут участие в программе кешбэка
Бог любит троицу

Общество
22 марта 15:00

Бог любит троицу

250 лет назад Невель впервые вошел в состав Псковской губернии
Страус с невельской пропиской

Общество
23 марта 09:25

Страус с невельской пропиской

Откуда в районе экзотические птицы?