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Общество / Соцзащита

До 1 апреля стационарные учреждения соцзащиты Псковской области переведут в открытый режим работы

22 марта 2022 года, 16:52

До 1 апреля 2022 года стационарные учреждения социального обслуживания населения Псковской области переведут в открытый режим работы, доложила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева во время рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым 22 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Она также подчеркнула для многих интернатов ограничения в работе снимут уже 29 марта.

Ольга Евстигнеева также напомнила, что в режиме работы детских учреждений социального обслуживания ряд послаблений реализовали еще на прошлой неделе. В открытый режим работы перевели Бельско-Устьенский и Бобровский дома-интернаты для детей, Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов, Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Великих Луках. Кроме того, центры социального обслуживания с 14 марта принимают граждан очно.

Как заявила Ольга Евстигнеева, решения стали возможны благодаря улучшению эпидобстановки, их также согласовали с Роспотребнадзором. «Этому во многом поспособствовала и дисциплина сотрудников и подопечных учреждений в части вакцинации и ревакцинации от новой коронавирусной инфекции. Процент их участия в прививочной кампании составляет порядка 90%, что несомненно позволило нам избежать тяжелых случаев течения болезни», – отметила председатель профильного комитета.

Михаил Ведерников поручил контролировать эпидситуацию внутри домов-интернатов и других организаций, чтобы в случае необходимости оперативно принять необходимые меры.

Ольга Евстигнеева сообщила, что все профилактические мероприятия (масочный режим, дезинфекция помещений, контроль температурного режима и ограничение на посещения) сохранятся.

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