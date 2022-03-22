Алексей Кириллов: Новый законопроект сделает выбор управляющей компании невозможным

Новый законопроект сделает выбор управляющей компании невозможным. Такое мнение «АиФ. Псков» высказал председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты региона Алексей Кириллов, комментируя новые правила выбора управляющей компании.

Сегодня для выбора или смены управляющей компании требуется 50% голосов от присутствующих на общем собрании собственников. Но скоро правила поменяются. Новый законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Согласно изменениям, число голосов увеличивается до 50%+1 от общего числа владельцев многоквартирного дома.

По словам Кириллова, в Пскове, если жители хотели сменить УК, то они всем домом переходили от одной компании к другой. Проблем не было. Загвоздка заключается в том, что граждане довольно пассивны, считает эксперт.

«Собрать собрание — это колоссальный труд, - говорит он. - Нет у наших граждан активной позиции по смене УК, поэтому если законопроект пройдет второе чтение, то я буду искренне удивлен. Новые правила делают смену УК практически невозможным».