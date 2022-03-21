В Пскове презентовали мобильное приложение о храмах из списка ЮНЕСКО

В офисе Туристского информационного центра Псковской области прошла презентация мобильного приложения «Сокровища Пскова» с экскурсией на русском и английском языках по внесённым в список ЮНЕСКО храмам Пскова. Об этом сообщила руководительница регионального ТИЦ Лариса Семашко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Спикер поделилась, что мобильное приложение включает аудиогид. По ее словам, приложение можно будет скачать на смартфон в Туристском информационном центре, а также в нескольких псковских отелях и кафе.

Презентацию приложения «Сокровища Пскова» в офисе ТИЦ Псковской области провела его создательница – экскурсовод и переводчик Анна Богданова. Она участвовала в составе рабочей группы в продвижении псковских памятников архитектуры в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реализация проекта проходит при грантовой поддержке федерального агентства по туризму.