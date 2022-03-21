1,5 млрд рублей направят на капремонт 33 школ в Псковской области

На капитальный ремонт 33 образовательных учреждений Псковской области из федерального бюджета выделили 1,5 млрд рублей. Работы будут выполняться в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

В ходе капитального ремонта будет произведено обновление материально-технической базы учебных заведений, а также проведена реконструкция зданий.

По словам председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова, в настоящее время в стадии подписания находятся 17 контрактов с подрядными организациями. По остальным объектам ведется процесс определения поставщиков.

Председатель профильного комитета также обратил внимание заместителей глав муниципалитетов на изменения, внесенные в Федеральный закон №44-ФЗ. В частности, они дают больше инструментов нивелирования всевозможных рисков, которые связаны с исполнением данных контрактов.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова подчеркнула, что необходимо соблюдать установленные сроки реализации запланированных проектов.