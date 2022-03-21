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Общество

Ипотечные квартиры могут появиться на псковском рынке недвижимости

21 марта 2022 года, 12:10

Квартиры, которые находятся в ипотеке, могут появиться на псковском рынке недвижимости. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на партнера компании «AVI.GROUP. Центр недвижимости», специалиста по недвижимости Пскова Андрея Шубарцова.

Ипотечные квартиры могут появиться на псковском рынке недвижимости

Фото: ПАИ

По его словам, в скором времени, вероятнее всего, могут полностью исчезнуть так называемые инвесторы, скупающие новостройки по низким ценам у застройщика на стадии котлована и перепродающие свои права на момент готовности дома к сдаче официальной комиссии по более высоким ценам.

«На уровень цен окажет влияние появление на рынке ипотечных квартир, находящихся в залоге у банков, по которым физические лица не смогут производить гашение кредитов из-за сложных жизненных обстоятельств, связанных с полной потерей работы или с существенным снижением доходов», – отметил Андрей Шубарцов.

Специалист по недвижимости также подчеркнул, что для поддержания своей компании деньгами или для погашения кредита на бизнес перед банком ряд предпринимателей могут начать продавать не единственное жилье.

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