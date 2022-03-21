Ипотечные квартиры могут появиться на псковском рынке недвижимости

Квартиры, которые находятся в ипотеке, могут появиться на псковском рынке недвижимости. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на партнера компании «AVI.GROUP. Центр недвижимости», специалиста по недвижимости Пскова Андрея Шубарцова.

По его словам, в скором времени, вероятнее всего, могут полностью исчезнуть так называемые инвесторы, скупающие новостройки по низким ценам у застройщика на стадии котлована и перепродающие свои права на момент готовности дома к сдаче официальной комиссии по более высоким ценам.

«На уровень цен окажет влияние появление на рынке ипотечных квартир, находящихся в залоге у банков, по которым физические лица не смогут производить гашение кредитов из-за сложных жизненных обстоятельств, связанных с полной потерей работы или с существенным снижением доходов», – отметил Андрей Шубарцов.

Специалист по недвижимости также подчеркнул, что для поддержания своей компании деньгами или для погашения кредита на бизнес перед банком ряд предпринимателей могут начать продавать не единственное жилье.