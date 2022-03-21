В Псковской области началась подготовка к отопительному сезону. Об этом 21 марта в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

По его словам, для сфера теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства характерна поговорка «готовь сани летом, а телегу зимой».

«Мы вышли на безаварийную работу, предприятия уже начали готовиться к следующему отопительному сезону», – сообщил Сергей Грахов. Председатель профильного комитета подчеркнул, что в настоящее время утверждаются планы ремонта и планируются изменения, которое нужно будет осуществить летом.

Сергей Грахов также отметил, что отопительный сезон в Псковской области подходит к концу и уточнил, что он прошел нормально. Председатель комитета подчеркнул, что сбои, которые фиксировались, не выходили за рамки нормативов.